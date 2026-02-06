Россияне начали чаще работать по выходным

Рабочая активность сотрудников распределяется по неделе неравномерно. Пик выполнения задач приходится на понедельник - в этот день активность в среднем на 20% превышает стандартную будничную загруженность.Таковы данные таск-трекера WEEEK за 2025 год.

Аналитики также зафиксировали заметную активность в выходные, особенно в воскресенье, на которое приходится до 15% всех действий в сервисе. По мнению CEO WEEEK Инги Скерсь, такой перенос части работы на выходные может служить сигналом для руководителей о необходимости проанализировать и оптимизировать рабочие процессы, пишет "Газета.Ru".

Как пояснила Скерсь, в начале недели команды возвращаются к рабочему ритму, актуализируют планы и распределяют приоритеты. Именно на понедельник приходится наибольшее количество действий с задачами, включая работу над крупными и времязатратными проектами, требующими синхронизации с коллегами. В течение оставшейся недели активность постепенно снижается в среднем на 5%.

Воскресенье по уровню активности значительно опережает субботу. Это связано не с увеличением формальной нагрузки, а с изменением поведения сотрудников.

"Суббота чаще воспринимается как день полноценного отдыха, а воскресенье - как время подготовки к неделе. В этот день часть сотрудников возвращаются к рабочим задачам в спокойном режиме: планируют, разбирают накопившиеся дела, фиксируют идеи", - отметила Скерсь.

Отсутствие жестких дедлайнов и внешнего давления создает условия для концентрации на задачах, не требующих срочности, но важных для долгосрочной эффективности: структурировании информации, обновлении базы знаний или подготовке к будущим.

Данные отражают не столько рост переработок, сколько изменение модели работы, где границы между рабочими и выходными днями становятся более гибкими. Особенно это характерно для фрилансеров, предпринимателей и самозанятых, для которых выходные не всегда означают полный отдых. В этих условиях важно выстраивать процессы так, чтобы нагрузка оставалась управляемой, а продуктивность не зависела от необходимости работать вне основного графика.