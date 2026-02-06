В РПЦ объяснили, почему мужчины в 30 лет все еще живут с мамой

Священник Владислав Береговой указал на серьезную проблему одиночества и зависимости многих российских мам от своих взрослых сыновей.

© Вечерняя Москва

Постоянные придирки к избранницам и попытки контролировать личную жизнь наследников ведут к нарушению границ личного пространства и тормозят процесс обретения ими самостоятельности.

— Начинаются бесконечные советы: эта не подходит, та недостойна, эта слишком бедная, та слишком богатая, слишком умная, слишком глупая. В итоге формируется установка, что мать — единственный незаменимый человек, — объяснил Береговой.

Такое поведение вызывает серьезные последствия для молодых людей: они становятся неспособны принять ответственность за свою судьбу и построить здоровые семейные отношения.

Чаще всего мужчина оказывается зависимым от мнения матери, считая ее единственным важным человеком в своей жизни, и воспринимает остальных женщин как угрозу собственному комфорту.

Подобная ситуация порождает сильные внутренние конфликты и создает трудности для полноценного формирования личности. Важно понимать, что помощь должна заключаться в поддержке стремлений к независимости, а не в контроле и подавлении собственных желаний ребенка, сообщает РИАМО.

Проверка настоящей психологической зрелости заключается в способности обеспечить себя без помощи родителей. Такое мнение высказала кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких. Чтобы оценить степень личной независимости, она предложила задуматься над вопросом: что произойдет, если родители перестанут помогать материально и предоставленным жильем?