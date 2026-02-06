В Москве простились с диктором Светланой Жильцовой

Сегодня, 6 февраля, в храме святого Николая на Рогожском кладбище в Москве прошло прощание с диктором, легендарной ведущей Светланой Жильцовой.

Проводить в последний путь телезнаменитость пришли самые близкие и друзья. Фотографии с траурного мероприятия уже появились в Сети. Разумеется, присутствовали на церемонии и сын Светланы Жильцовой Иван Серебренников и внучка Елизавета.

Напомним, что новость о смерти Светланы Жильцовой появилась на днях. Она скончалась на 90 году жизни. Что стало причиной смерти известной ведущей, пока неизвестно.

Светлана Жильцова попала на экран на четвертом курсе института, выдержав огромный конкурс. Она вела такие программы как "КВН", "Будильник", "Веселые нотки" и "Спокойной ночи, малыши". В конце 70-х годов Светлана Жильцова вела еще одну суперпопулярную передачу "Песня года".

В последние годы она не появлялась на экране, однако народная любовь к ней не ослабевала.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>