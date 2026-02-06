Жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали журналистам, что их кормили гречкой, рисом и тушенкой сомнительного качества. Об этом пишет ТАСС.

«Кормешка отвратительная. Нас начали кормить гречкой и все время: гречка, гречка, гречка. Была еще, не знаю, такая тушенка вонючая. Есть было невыносимо», — поделилась деталями одна из курянок, возвращенных в Россию в ходе обмена пленными.

Житель Суджи Курской области Александр Ткачев, который почти год провел в Сумах, рассказал, что он вместе с другими пленными жил в бывшей больнице, которую украинцы переоборудовали под пункт временном размещения (ПВР).

«Я гречку в ближайший год есть не буду. Давали гречку, фасоль, рис и тушенку», — добавил мужчина.

До этого жительница Курской области, вернувшаяся в Россию из украинского плена, не смогла сдержать слез, вспоминая об условиях своего содержания. Пенсионерка сообщила, что многие удерживаемые украинскими военными люди больны и нуждаются в спасении. По ее словам, заключенных не снабжают необходимыми медикаментами, дают только парацетамол.