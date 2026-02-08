Названо количество слов в русском языке

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев назвал количество слов в русском языке. По его словам, он насчитывает около 500 тысяч слов, передает РИА Новости.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — отметил специалист.

Лингвист уточнил, что подсчеты ведутся на основе данных словарей, включающих различную лексику, как то народные говоры, жаргон и другие.

Ранее стало известно, что в российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения, это слово «коуч».