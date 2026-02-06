Дочь Баталова вспомнила последние минуты жизни мамы

Мария также объяснила, почему тело Гитаны Леонтенко не выдавали в морге около двух недель. Виновным оказался посторонний для семьи человек.

58-летняя Мария Баталова впервые поведала об обстоятельствах смерти матери и причинах, по которым похороны пришлось отложить на две недели.

Гитана Леонтенко скончалась 23 января в возрасте 90 лет, однако информация об этом стала известна только 5 февраля. На отпевании, состоявшемся 6 февраля в Москве, дочь артистки, инвалид детства с диагнозом ДЦП, объяснила, почему случились такие проволочки с захоронением.

Восстанавливая хронологию событий наследница Баталова, сообщила, что матери стало плохо 19 декабря Леонтенко, однако «скорая» отказалась везти ее в больницу. 26 декабря она сама обратилась к врачам, но помощи снова не получила. Лишь спустя двое суток, после самостоятельного прохождения флюорографии, выявившей жидкость в легких из-за сердечной астмы, ее наконец госпитализировали.

После лечения ее выписали домой, а 23 января Гитаны Аркадьевны не стало.

«Поела, потом просто обмякла и сползла с кресла...», — вспоминает Мария в беседе с Metro.

Причиной задержки с похоронами стала досадная ошибка участкового, который неправильно указал месяц рождения в протоколе.

«Поэтому долго не выдавали ни документы, ни свидетельство о смерти, ни тело для захоронения», — сетует дочь Баталова.

Также возникли временные сложности с подтверждением родства для получения места рядом с могилой Алексея Баталова на Преображенском кладбище.