Вдову Баталова Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве

Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова Гитану Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве в пятницу, 6 февраля, передает РИА Новости.

© Москва24

Она была похоронена рядом с супругом, который скончался в 2017 году.

О смерти Леонтенко стало известно 5 февраля. Она скончалась на 91-м году жизни. Как рассказала представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, она ушла мирно, дома.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Также Леонтенко снималась в кино. В числе ее работ есть роли в фильмах "В городе С." и "Старый знакомый".