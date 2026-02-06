Эксперт раскрыл, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию

Решение о запрете на въезд в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова вряд ли будет отменено. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

Он заметил, что такие шаги принимаются на высоком уровне — Федеральной службой безопасности. Они носят крайне устойчивый характер.

«И, соответственно, погранслужба, как подразделение ФСБ, предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан, а не в страну, откуда он прилетел — из Дубая. Соответственно, Сабуров поедет на родину», — уверен адвокат.

Напомним, что Сабурова не пустили в Россию, задержав в столичном аэропорту Внуково после перелета из Дубая. По информации СМИ, стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.