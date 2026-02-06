Церемония прощания с артисткой Гитаной Леонтенко проходит в Москве

6 февраля близкие, родственники и коллеги провожают вдову советского артиста Алексея Баталова, артистку Гитану Леонтенко. Церемония проходит в Храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище.

С 9:00 утра люди несут к месту цветы и свечи. Многие присутствующие говорят, что именно Леонтенко была главной опорой Баталова, оставшейся при этом в тени его славы.

Первой у гроба появилась ее дочь Мария. Ей 58, с рождения она больна ДЦП. Женщина плохо говорит и не ходит — передвигается только на инвалидном кресле.

Сейчас Марии помогает сестра по отцу — Надежда. Раньше она была полностью под присмотром своей мамы, передает StarHit.

5 февраля представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко сообщила о смерти Леонтенко на 91-м году жизни. Она уточнила, что женщина скончалась у себя дома. Причина смерти не раскрывается.

Друг семьи Владимир Иванов рассказал, что дочь-инвалид артистки Мария, которая с детства страдает ДЦП, взяла на себя организацию похорон своей матери.