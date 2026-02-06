Россиянка расплакалась, говоря о содержании в плену на Украине

Жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слёз, рассказывая о тяжёлых условиях содержания.

Кадры её эмоционального рассказа опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале. Пожилая женщина была освобождена в ходе обмена военнопленными по формуле 157 на 157, в рамках которого в Россию также вернулись трое гражданских жителей приграничных районов.

По словам Москальковой, освобождённым ещё не верится, что они в безопасности. В плену россиянам пришлось столкнуться с моральным давлением, скудным питанием и отсутствием необходимой медицинской помощи. На видео женщина со слезами вспоминает, что медикаментов практически не было: «Таблеток не было, один парацетамол. Разве это таблетки…». Она также отмечает, что в плену остаются люди, нуждающиеся в срочной помощи, и призывает «всех вытягивать». Ещё один освобождённый, Александр, показал широкий шрам на руке — ранение, полученное во время оккупации приграничья.

Всем возвращённым оказана первичная медицинская и психологическая помощь, впереди — длительный период реабилитации. По данным омбудсмена, в украинском плену до сих пор остаются десять жителей Курской области, в основном пожилого возраста.

Москалькова призвала украинскую сторону обратить внимание на эти свидетельства и соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении гражданских лиц.