Стало известно о запрете в России площадок для фиктивных браков с мигрантами

В России запретили несколько Telegram-каналов, которые занимались организацией фиктивных браков с призывниками и мигрантами. Об этом пишет Baza, ссылаясь на постановление Хорошевского районного суда Москвы.

Как уточняют авторы материала, в этих Telegram-каналах мужчины искали женщин с инвалидностью и за деньги заключали с ними фиктивные браки. По российским законам призывник, ухаживающий за больной женой-инвалидом, имеет право на отсрочку от военной службы, напоминает Baza.

По информации журналистов, на этих же площадках иностранцам предлагали услуги по заключению брака с гражданами РФ для получения российского паспорта по упрощенной процедуре.

Суд посчитал, что материалы в Telegram-каналах пропагандируют уклонение от службы в армии и дискредитируют институт гражданства РФ. Решение вступит в силу 25 февраля, отмечает Baza.

До этого в Курганской области задержали пару за фиктивные браки с бойцами СВО. Уточняется, что задержанная супружеская пара — предприниматели. Своим рабочим они якобы находили жен, с которыми мужчины заключали браки, после рабочих уговаривали заключать контракты для отправки на СВО.