Возвращенные из плена мирные жители приехали в Курск

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что освобождённые накануне из плена Украины мирные жители региона прибыли в Курск.

Возвращённые с территории Украины жители приехали в региональный центр, по словам Хинштейна, сегодня ночью. В Telegram-канале губернатор написал, что их сопровождали сотрудники правительства региона и медики.

Людей разместили в одном из ПВР, они обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой и др.

«По прибытии людей ещё раз осмотрели врачи», - отметил Хинштейн. Также им помогут организовать связь с родными. «Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб, - добавил он. - Помогут с оформлением положенных выплат».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое жителей Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, также возвращены в рамках обмена.