Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске и перенес два наркоза

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в Луганскую республиканскую клиническую больницу в ходе своего рабочего визита в Донбасс.

"Мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!" – цитирует его пост в телеграм-канале RT.

Сейчас, по словам дрессировщика, с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в ЛНР.

Всего минувшей ночью системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Больше всего было перехвачено над Брянской областью – 26. Еще 10 сбили над Белгородской областью и по 1 БПЛА – в воздушном пространстве Липецкой области и над акваторией Черного моря.