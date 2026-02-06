Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске и перенес два наркоза
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в Луганскую республиканскую клиническую больницу в ходе своего рабочего визита в Донбасс.
"Мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!" – цитирует его пост в телеграм-канале RT.
Сейчас, по словам дрессировщика, с ним все в порядке.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в ЛНР.
Всего минувшей ночью системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Больше всего было перехвачено над Брянской областью – 26. Еще 10 сбили над Белгородской областью и по 1 БПЛА – в воздушном пространстве Липецкой области и над акваторией Черного моря.