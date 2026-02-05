МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Бенин

МИД России рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Республику Бенин без крайней необходимости на фоне обострения обстановки в сфере безопасности. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

© Global look

В министерстве отметили, что после попытки госпереворота в декабре, а также серии террористических атак в северных районах страны правоохранительные органы Бенина работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется въезду и перемещению иностранных граждан по территории страны.

В начале декабря в Бенине была пресечена попытка государственного переворота. По данным агентства AFP, республиканская гвардия задержала группу военных, пытавшихся отстранить от власти президента Патриса Талона. Путчисты успели захватить лишь здание национального телевидения, которое позже было освобождено. Глава государства не пострадал.