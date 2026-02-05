В МВД рассказали о мошеннических схемах на 14 февраля

В МВД рассказали о том, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России и портал «Объясняем.рф».

Как рассказали в МВД, перед 14 февраля мошенники часто применяют схему с фейковыми профилями на сайтах знакомств, а также объявлениями о скидках к празднику и неожиданной доставкой цветов. При этом, для убедительности злоумышленники также используют нейросети для генерации фото и голоса.

«Воркеры убеждают людей переводить деньги, присылать им личные данные или коды из СМС, переходить по ненадежным ссылкам, якобы чтобы купить билеты в "премиальный кинотеатр" или другое подобное место. Если человек упорно отказывается от личной встречи, скорее всего, это аферист», — сообщили в МВД.

В МВД также предупредили, что перед 14 февраля мошенники часто используют схему с поддельными сайтами доставки цветов и подарков. План злоумышленников заключается в том, чтобы жертва ввела данные своей банковской карты на фишинговом сайте. Чтобы не стать жертвой такого обмана, специалисты рекомендуют обращать внимание на слишком низкие цены и нереалистично выгодные акции, отсутствие отрицательных отзывов и оплату только через перевод на карту физлицу.

«Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это ещё один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку», — добавили в МВД.

Еще одним способом обмана является отправка курьера с цветами или подарком. В таком случае жертву просят назвать код из СМС, чтобы подтвердить личность. Специалисты напомнили, что одноразовые пароли из сообщений никому нельзя называть — их просят только мошенники.