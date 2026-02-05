Расставшаяся с мужем Алферова призналась, кто ей помог после развода

Расставшаяся с мужем Ксения Алферова призналась, кто ей помог после развода
Ксения Алферова после известия о разводе с мужем впервые появилась на людях. Сегодня звезда пришла в кинотеатр. Уйти от вопросов по поводу расставания с Егором Бероевым у нее не получилось. Звезда рассказала, чьи советы помогли ей правильно вести себя в непростой семейной ситуации.
- У меня есть очень хороший духовник, отец Алексей, который меня очень многому научил, - заявила Ксения. - В Евангелие есть очень хорошая притча о блуднице, которую притащили к Спасителю и хотели забить камнями. А он сказал: «Кто без греха, бросьте в нее камень». Я не точно передаю слова, но смысл такой. Поэтому осуждать кого-то за что-то, как это в СМИ сейчас происходит, - дело не очень благодарное и неправильное, потому что каждый человек - это некая загадка, но при этом мы все в чем-то одинаковые.- В нас часто говорят обида или злость, или боль, - продолжила Алферова. - И мы делаем эмоциональные поступки, о которых потом можем пожалеть. Поэтому в этой ситуации, мне касается, правильнее было бы всем… Не знаю, что сделать, но точно не обсуждать и не осуждать, не ругаться. А подумать о том, что у меня и у Егора есть близкие люди, есть наша дочь, которая все это читает. И, наверное, ей не совсем приятно читать, когда пишут что-то плохое о папе, например.