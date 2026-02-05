Расставшаяся с мужем Алферова призналась, кто ей помог после развода

Ксения Алферова после известия о разводе с мужем впервые появилась на людях. Сегодня звезда пришла в кинотеатр. Уйти от вопросов по поводу расставания с Егором Бероевым у нее не получилось. Звезда рассказала, чьи советы помогли ей правильно вести себя в непростой семейной ситуации.

© Московский Комсомолец