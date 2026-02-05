Россия предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелеты

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что российская сторона предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелёты.

«Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России», — цитирует его ТАСС.

В конце декабря прошлого года посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил, что прямой рейс из России в Бразилию можно было бы использовать для перевозки российских туристов в другие страны Южной Америки.

Дипломат отметил, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу могли бы использоваться как хабы. По его словам, дискуссия о запуске таких рейсов «вполне возможна».