Появились подробности о смерти вдовы Баталова

Гитана Леонтенко, вдова Баталова, скончалась в возрасте 90 лет. Выяснилось, что артистки не стало еще в январе.

Сегодня стало известно, что ушла из жизни вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Ей было 90 лет. Выяснилось, что артистка скончалась еще в январе, однако похоронить ее вскоре после смерти не получилось.

Об этом журналистами «КП» рассказал друг семьи.

«Пришлось долго держать ее в морге. Когда человек, даже преклонного возраста, умирает дома, это требует определенных процедур, нужно удостовериться в отсутствии криминальных мотивов», — сказал инсайдер.

Что касается похорон, то их затянули из-за того, что не могли выбрать место.

«На могиле Баталова установлен монументальный памятник, который решили не демонтировать. Все-таки нашли рядом место и для Гитаны...» — сказал друг семьи.

У Леонтенко осталась дочь Мария от Алексея Баталова, которая родилась с ДЦП. Она, по словам инсайдера, была готова к смерти матери. Сейчас женщина живет с помощницей, к которой сильно привязана.

«У Маши нет опекунов. Она прекрасно соображает. Просто ходить самостоятельно не может», — поделился друг Леонтенко.

Также Мария поддерживает связь с сестрой по отцу Надеждой, а это значит, что одна она не останется.

Гитана Аркадьевна скончалась через восемь с половиной лет после смерти Баталова.