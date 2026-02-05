Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы РФ в 2026 году

Министерство здравоохранения России утвердило количество минимальных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы страны. Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для приема в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "Сестринское дело" нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. При этом для поступления по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология" нужно набрать 55 баллов по этим же предметам. Для специальности фармацевта необходимо иметь хотя бы 45 баллов по тем же предметам.

Кроме того, для поступления в Пироговский университет на программу "Фундаментальная и прикладная биология" нужны хотя бы 50 баллов по русскому, биологии и математике. Для специальностей "Фармация", "Стоматология" и "Педиатрия" минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии должно составлять 50 баллов, а для направления "Лечебное дело" нужно иметь минимум 56 баллов по этим же предметам.

Кроме того, нужно набрать минимально 50 баллов по русскому языку и биологии и хотя бы 45 баллов по математике и обществознанию для обучения на направлениях "Клиническая психология" и "Психология служебной деятельности". Также в приказе прописаны и другие минимальные баллы в другие медвузы в регионах страны.

Ранее Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные университеты. Минимальный порог по истории увеличен на 3 балла и теперь составляет 38. По иностранному языку балл подняли на 5 единиц, до 35. По информатике, математике и физике минимальный балл вырос на 1 пункт, до 45, 40 и 40 соответственно.