Раскрыта опасность ясенелистного клена для природы

Ясенелистный клен быстро разрастается и угрожает редким и исчезающим растениям. Опасность этого вида деревьев раскрыл доктор географических наук, заслуженный эколог России Евгений Шварц, пишет РИА Новости.

По словам ученого, ясенелистный клен хорошо себя чувствует практически в любых типах почвы, быстро разрастается и много плодоносит семенами. От этого страдают другие растения.

«За счет большого количества семян с высокой жизнеспособностью... он просто забивает аборигенные растения и не дает без дополнительных финансовых и трудовых ресурсов восстанавливаться естественной растительности», — пояснил Шварц.

Особенно сильно ясенелистный клен вредит лиственным лесам из дуба и осины, так как у него разветвленная корневая система, которая вытесняет растения из почвы. Это, в свою очередь, может негативно сказаться и на популяции птиц, так как привычная для них среда обитания исчезнет.

Лучшим способом избавиться от сорняка член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров назвал химическую обработку гербицидами, в частности арборицидами. Специалист посоветовал вырубить взрослые деревья и прополоть участки от молодых проростков.

Ранее Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал уничтожить его.