Цискаридзе предложил ввести официальные правила дресс-кода для театров

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой высказал мнение, что регулированием этого вопроса следует заняться властям.

«Видимо, мы живём в такое время, когда надо заранее описывать правила. Видимо, министерство культуры должно этим тоже заняться для того, чтобы издать эти правила и все им следовали», — заявил Цискаридзе в рамках марафона «Россия — семья семей».

По словам народного артиста РФ, допустимость определённой одежды в таких местах имеет свою логику.