Цискаридзе предложил ввести официальные правила дресс-кода для театров

Николай Цискаридзе предложил ввести систему дресс-кода для посещения театров
Ректор Академии Русского балета имени Вагановой высказал мнение, что регулированием этого вопроса следует заняться властям.
«Видимо, мы живём в такое время, когда надо заранее описывать правила. Видимо, министерство культуры должно этим тоже заняться для того, чтобы издать эти правила и все им следовали», — заявил Цискаридзе в рамках марафона «Россия — семья семей».
По словам народного артиста РФ, допустимость определённой одежды в таких местах имеет свою логику.
«В храм нельзя же входить в шортах и с оголёнными плечами. Это неприлично, и, в принципе, вас не пустят. То же самое в театр. Нельзя приходить в шлепках, в шортах. Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится», — заключил он.