В Госдуму внесен законопроект об адаптивном больничном

Депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об адаптивном больничном, который позволит работать в дистанционном режиме в период временного ограничения здоровья без оформления официального больничного. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«В условиях цифровой трансформации экономики и расширения практики дистанционной работы возникла объективная потребность в создании гибких механизмов регулирования трудовых отношений для работников с временными ограничениями здоровья (например, в период временной нетрудоспособности). Действующее законодательство предусматривает в таких случаях лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен, что не соответствует современным реалиям, когда многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут весьма эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда.

Ключевыми принципами предлагаемого регулирования являются: добровольность применения временного адаптивного режима труда на основе заявления работника; обязательность наличия медицинского заключения о возможности установления работнику временного адаптивного режима труда и условиях указанного режима с конкретными рекомендациями по адаптации условий труда к возможностям заболевшего работника; сохранение за работником среднего заработка на период действия временного адаптивного режима труда; закрепление гарантий права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление при необходимости обычного листка временной нетрудоспособности.