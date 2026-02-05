Цискаридзе осудил людей, которые ходят в театры в шлепках и шортах

Зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом.

Об этом заявил артист балета Николай Цискаридзе в беседе с NEWS.ru.

«В храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично. И, в принципе, вас не пустят. То же самое и в театр», — сказал Цискаридзе.

Он подчеркнул, что в театр нельзя приходить в шлепках, шортах и «ложиться на бордюры». Артист призвал Минкультуры России заняться этим вопросом и прописать единые правила дресс-кода в театрах для зрителей.