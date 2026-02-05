Судья выносила приговоры из отпуска на море

Судья из Тамбова вынесла 10 приговоров, находясь в отпуске в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, судья имеет 15-летний стаж работы. В 2021 году она работала по видеосвязи, находясь в отпуске: изначально она говорила, что будет отдыхать в Тамбове, но сама поехала в Сочи. На одном из видеосозвонов в кадр попало море и другие "атрибуты отдыха".

В итоге, уточняет телеграм-канал, таким образом были вынесены вердикты по 10 делам, которые сейчас аннулированы. Среди них оказались и наследственные споры, и о признании муниципальной собственности, о разделе имущества супругов и другие дела. Возбуждено уголовное дело.