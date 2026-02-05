Россиян предупредили об опасном изменении воздуха зимой

Ощущение более чистого воздуха в морозную погоду часто обманчиво — обычно зимой его качество в городах, наоборот, ухудшается. Об опасном изменении в атмосфере предупредил россиян кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, пишет Life.ru.

Химик пояснил, что при понижении температуры воздух становится более плотным, а испарение влаги замедляется. В результате мы не чувствуем привычных фоновых запахов в городе и на природе — концентрация летучих соединений в атмосфере снижается. Тогда человеческим органам восприятия начинает казаться, что воздух стал более свежим и чистым, но это субъективная оценка.

Дело в том, что при устойчивом антициклоне и отсутствии ветра вредные вещества, в том числе выбросы от предприятий, начинают скапливаться у поверхности земли. На ситуацию также влияет и тот факт, что плотный холодный воздух оказывается заперт под более теплым слоем и не поднимается наверх, добавил Дорохов.

«В ясные морозные дни без ветра концентрации диоксида азота, угарного газа и мельчайших взвешенных частиц РМ2.5 могут достигать пиковых значений, формируя так называемый зимний смог», — заявил химик.

Загрязнение воздуха усугубляет отопительный сезон. В этот период растут выбросы твердых частиц РМ2.5 и РМ10 от теплоэлектростанций, котельных, а также автомобилей. Последние в холода менее эффективно сжигают топливо, уточнил Дорохов.

Ранее в России научились прогнозировать опасное загрязнение воздуха. Ученые Тольяттинского госуниверситета и робототехнического центра «Аиралаб Рус» создали систему, которая способна предсказывать высокую концентрацию опасных веществ в атмосфере.