Никита Михалков взял на себя оплату похорон вдовы Алексея Баталова

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти вдовы легендарного актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Ей было 90 лет. Похоронят артистку на Преображенском кладбище, рядом с мужем.

Стало известно, что все заботы по организации траурного мероприятия возьмет на себя Никита Михалков. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. Она также подчеркнула, что Союз обязательно позаботится о дочери Алексея Баталова Марии, страдающей ДЦП.

"Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Маша, дочь Алексея Баталова и Леонтенко, в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична ее судьба", - сообщила Гущина NEWS.ru.

Напомним, что Алексей Баталов был женат дважды. Гитана была его второй супругой. Первой женой актера являлась дочь художника Ротова Ирина. В 1955 году у них родилась дочь Надежда.