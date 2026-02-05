Защитившую детей воспитательницу из Оренбуржья представят к награде

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что воспитательницу детского сада в Бугуруслане представят к государственной награде за героизм.

© Соцсети

Женщина защитила детей во время нападения, получив порезы.

«Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что после инцидента воспитательнице оперативно оказали медицинскую помощь.

Ранее глава Бугуруслана в Оренбургской области Дмитрий Дьяченко заявил, что мужчина с ножом ворвался в детский сад. Избежать трагедии удалось благодаря смелым действиям воспитательницы.

Позднее в МВД сообщили подробности происшествия.

По факту ЧП СК возбудил дело по двум статьям.