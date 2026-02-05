Открыто дело о наследстве актера Игоря Золотовицкого

В Москве официально начата процедура распределения имущества скончавшегося ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Согласно информации РИА Новости, в реестре зафиксировано открытие наследственного дела, за которым теперь стоит один из столичных нотариусов.

«Золотовицкий Игорь Яковлевич. Наследственное дело открыто», — приводит агентство запись из официального реестра.

Это означает, что наследники уже подали соответствующие заявления, и в ближайшие месяцы будет определен полный перечень собственности и круг претендентов на него.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. Выпускник Школы-студии МХАТ 1983 года, он прошел путь от молодого актера труппы до ректора легендарного учебного заведения, которое возглавлял с 2013 года. Помимо административной работы, он был широко известен как яркий характерный актер, снявшийся в таких знаковых картинах, как «Такси-блюз», «Одесский пароход» и «Три полуграции», а также как режиссер спектакля «Башмачкин».

В 2020 году за вклад в развитие культуры ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

Смерть мастера стала тяжелой утратой для всего театрального сообщества, вызвав широкий резонанс в культурной среде столицы.