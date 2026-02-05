Россиян предупредили об опасности употребления блинов

Блины сами по себе не являются «вредной» пищей, однако их ежедневное употребление может создать для организма целый ряд неблагоприятных последствий, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, при регулярном потреблении такой еды повышается нагрузка на поджелудочную железу. Это проявляется в резких скачках уровня глюкозы в крови, которые стимулируют активную выработку инсулина, объяснила она. Со временем это может способствовать развитию инсулинорезистентности и набору веса, также добавила диетолог.

«Организм недополучает витамины группы B, железо, магний и клетчатку, что может отражаться на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. Дополнительный риск связан со способом приготовления: жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и приводит к образованию продуктов окисления жиров, которые при регулярном поступлении создают лишнюю нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему», — рассказала Лебедева.

Если блины появляются в меню ежедневно, это не приведёт к катастрофе за неделю, но в перспективе нескольких месяцев может негативно сказаться на обмене веществ и пищевых привычках Анастасия Лебедева РОСБИОТЕХ

Кроме того, по ее словам, для людей с чувствительным пищеварением блины каждый день могут провоцировать тяжесть, вздутие и изжогу, особенно если в тесте используется рафинированная мука и жирные добавки. При склонности к гастриту или заболеваниям желчевыводящих путей такая привычка способна усугублять симптомы, отметила эксперт.

