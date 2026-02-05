В России выросла заболеваемость сифилисом

В России с 2020 года по 2024-й год выросла заболеваемость сифилисом.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Если в 2020 году было выявлено 15,3 тыс. случаев, то в 2024-м — уже 25,1 тыс. Рост составил 63%», — указано в публикации.

В то же время заболеваемость большинством инфекций, передаваемых половым путём, с 2015 года снижается. К примеру, количество новых случаев ВИЧ упало со 100,2 тыс. до 48,4 тыс.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.