Десятки учащихся российской школы подхватили кишечную инфекцию

Десятки учащихся школы №39 в Санкт-Петербурге подхватили острую кишечную инфекцию. Шестерым ребятам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает «Фонтанка».

В службе пояснили, что в российском образовательном учреждении выявили 37 случаев норовирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжается «комплекс противоэпидемических мероприятий», ситуация находится на контроле.

Как утверждает Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

