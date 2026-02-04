В России признали нежелательной организацию из ФРГ, работающую с русской диаспорой

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, деятельность организации «направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, наращивание давления на ту ее часть, которая поддерживает Россию».

В ведомстве отметили, что организация получает финансирование от правительства ФРГ, выступает против действий России на Украине и агитирует за расширение военной помощи Киеву.

Кроме того, Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V сотрудничает с организациями, ранее признанными в России нежелательными, а также оказывает информационную поддержку мероприятиям экстремистского и ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), ориентированным на русскоязычную аудиторию, отмечается в заявлении.

23 января Генпрокуратура РФ признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России. В ведомстве отметили, что данная криптобиржа активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), реализуя различные программы в сотрудничестве с украинскими властями. Киев получил от организации более $11 млн. Кроме того, платформа используется биржами и обменниками для организации «серых» схем по выводу средств из России», выяснила Генпрокуратура.

Ранее в России признали нежелательным Международный фонд женщин, работающих в СМИ.