В Черном море нашли дрейфующий лед

У Бакальской косы в Черном море обнаружили редкое явление — дрейфующее скопление льда. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

© пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Как рассказали в пресс-службе, лед увидели на снимках со спутников. Обширное ледяное поле было замечено в акватории заказника «Малое филлофорное поле». Его протяженность превышает семь километров — в сообщении подчеркивается, что скопления такого размера являются большой редкостью.

В ФГБУ также добавили, что находка не является айсбергом в обычном понимании.

«Черноморские "айсберги" — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. Каркинитский залив — мелководный и глубоко вдающийся в сушу — является своеобразным природным "холодильником". При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования», — сообщили в пресс-службе.

