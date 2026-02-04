Синоптики рассказали, когда в Центральной России закончатся аномальные морозы

Аномально холодная погода сохранится в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) до 5 февраля. Об этом в среду, 4 февраля, сообщают местные гидрометцентры и областные управления МЧС России.

Это касается Белгородской, Воронежской, Курской и других областей. Ночью температура ожидается до минус 25–29 градусов, а днем воздух будет прогреваться не выше минус 13–17 градусов.

— На территории Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 19–23 градуса и составит 24–29 градусов мороза, — говорится на сайте гидрометцентра по Воронежской области.

Сильное похолодание также продлится до 5 февраля во Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. На сайте гидрометцентра по Владимирской области указано, что 5 февраля ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ночью от минус 20 до минус 25 градусов и днем от минус 11 до минус 16 градусов.

В Брянской, Ивановской, Костромской, Орловской, Смоленской и Ярославской областях температурный фон 4–5 февраля будет немного выше: минус 21 градус ночью и минус 12–15 градусов днем, передает ТАСС.

Мороз накрыл и Москву. 4 и 5 февраля в городе похолодает до минус 27 градусов. В эти дни небо будет пасмурным, осадки маловероятны. Изменение температуры произойдет ближе к выходным.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 7 и 8 февраля, южный циклон немного потеснит антициклон, и на смену солнцу придет облачность.