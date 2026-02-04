Ушла из жизни актриса Ольга Чиповская

Актриса, заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет. Об этом сообщает театр Вахтангова.

Ольга Чиповская окончила Щукинское училище и была принята в труппу Вахтангова в 1980 году. Её первым мужем был джазовый музыкант и заслуженный артист РСФСР Борис Фрумкин. В своём сообщении театр назвал её одной из самых ярких актрис своего поколения. Ее дочь - известная актриса Анна Чиповская.

За долгую карьеру Ольга Чиповская создала множество запоминающихся образов. Она играла роли в постановках «Филумена Мартурано», «Три возраста Казановы», «За двумя зайцами…», «Стакан воды» и многих других. В последние годы она выходила на сцену в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Война и мир» и «Театр».

Умерла актриса Ольга Малющева

В 2021 году заслуги Ольги Чиповской были отмечены государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. О дате и месте прощания с актрисой театр обещал сообщить дополнительно.