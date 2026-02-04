Следователям СК разрешат применять огнестрельное оружие

Сотрудникам Следственного комитета разрешат применять огнестрельное оружия. Проект соответствующих изменений в Федеральный закон «О Следственном комитете» размещен на государственном портале проектов нормативных актов.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», применять оружие до сих пор сотрудники СК не могли — для них не были разработаны соответствующие правила. При этом следователям разрешалось иметь служебное оружие, что выглядело не вполне логично. Изменения в закон позволят устранить этот законодательный пробел.

Помимо прав на сотрудников накладываются определенные обязанности. Им придется регулярно проходить проверку на умение действовать в условиях, связанных с применением оружия. Если юрист провалит проверку, встанет вопрос о его служебном соответствии. Стрелять следователям разрешат, учитывая обстановку и опасность лица, оказавшего сопротивление. При этом нужно стараться, чтобы ущерб окружающей среде и сторонним лицам был минимальным. Но если все правила соблюдены, а кто-то из посторонних все же пострадал, нести за это ответственность сотрудник СК не будет. Зато он обязан оказать первую помощь пострадавшему и принять все меры для его срочной госпитализации. Также максимально быстро (но не позднее одних суток) необходимо сообщить о пострадавшем го близким родственникам. В такой же срок следует поставить в известность об инциденте прокурора.

Перед тем как начать стрелять, сотрудник СК, как и полицейский, должен будет представиться и сделать предупреждение. Исключение составляют лишь те случаи, когда промедление «смерти подобно», то есть может повлечь тяжелые последствия.

Отдельно оговорены случаи, когда служащий Следственного комитета может открыть огонь. Стрелять разрешается для защиты самого себя или другого лица, если на его жизнь или здоровье покушаются. Также возможно применение оружия, если у сотрудника СК пытаются отобрать пистолет, либо если совершенно групповое нападение на объекты и имущество Следственного комитета. Наконец, можно стрелять по животным, которые угрожают жизни и здоровью окружающих.

Запрещено применять оружие в отношении инвалидов, женщин и несовершеннолетних, если их возраст очевиден. Но опять-таки это не касается случаев, когда люди из этих категорий покушаются на жизнь и здоровье других граждан.