Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой проходит в Москве

В Москве прощаются с советским диктором и телеведущей Светланой Жильцовой. Церемония проходит в Храме святителя Николая на Рогожском кладбище.

Проститься с ней пришли родные, близкие, друзья, коллеги по телевидению и поклонники, передает ТАСС.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР умерла 3 февраля на 90-м году жизни. Светлана Жильцова скончалась из-за продолжительной болезни.

Она стала популярна благодаря КВН — там диктор работала вместе с Александром Масляковым. Также Жильцова вела фестиваль «Песня года», принимала участие в передачах «Утренняя почта» и «Огонек».