Несколько тысяч жителей российского города оказались без отопления

Несколько тысяч жителей Юрги в Кузбассе оказались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает NGS.42.ru

В настоящее время температура на улице составляет минус 12 градусов. Батареи не работают в нескольких десятков многоквартирных домов. Жильцы останутся без отопления как минимум до конца среды, 4 февраля.

В городе за час случилось сразу два прорыва на теплосетях. Из-за первой утечки под отключения попали семь многоквартирных дома, где проживают 812 человек. Работники коммунальных служб пообещали вернуть тепло к 22:00. После второй аварии батареи отключились в 24 многоквартирных домах, где живут почти три тысячи человек. Устранить повреждение планируется к 00:00. В настоящее время тепло вернули 24 домам через обратный трубопровод.

В ночь на четверг, 4 февраля, в регионе столбики термометров опустятся ниже минус 25 градусов, спрогнозировали синоптики.

В декабре жители всей Юрги остались без отопления. Большинство местных домов подключены к единственной в городе теплоэлектроцентрали. В результате возникшей на ней «технической необходимости» подачу тепла снизили ниже температурного норматива, в то время как на улице был 10-градусный мороз.