В Госдуме сделали заявление о запрете на соцсети для детей из-за участившихся ЧП

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил с инициативой запретить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. По его мнению, это позволит сократить число чрезвычайных происшествий среди несовершеннолетних, передает News.ru.

Парламентарий заявил, что вопрос касается психологической безопасности подрастающего поколения и требует серьезного подхода. Он считает, что негативное влияние соцсетей на подростков является серьезной проблемой, и для детей должна быть создана отдельная, более безопасная и контролируемая интернет-среда.

Такой платформе необходима стопроцентная верификация пользователей, родительский контроль и надзор со стороны уполномоченного по правам ребенка. Также должен быть обеспечен быстрый доступ для правоохранительных органов, поскольку в открытых каналах нередко публикуются опасные намерения.

Свинцов отметил, что проблема влияния соцсетей на подростков активно обсуждается во всем мире, а в ряде стран ЕС, Австралии и Китае аналогичные ограничения уже действуют.

Ранее с необходимостью тщательного мониторинга соцсетей подростков выступил психиатр Василий Шуров, комментируя инцидент в уфимской гимназии. Он предположил, что напавший мог страдать от психических расстройств.

Напомним, что в Уфе утром 3 февраля ученик по имени Вадим напал на гимназию № 16 с пневматическим автоматом и петардами. Кроме того, сегодня, 4 февраля, восьмиклассница пришла в красноярскую школу №153 с молотком и бутылкой с бензином. Она набросилась на учеников. Злоумышленница стала бить их молотком по головам, а затем облила бензином и подожгла.