Учитель из кодинской школы рассказал, как уговорил напавшую девочку отдать нож

Учитель физкультуры Александр Лазаренко, работающий в школе №4 красноярского Кодинска, где во вторник, 3 февраля, ученица напала на другую девочку с ножом, рассказал, как ему удалось уговорить девушку отдать оружие. Подробностями инцидента поделились в администрации Кежемского района края.

По словам Лазаренко, с нападавшей достаточно было просто спокойно поговорить.

— Я спокойно поговорил с девочкой и попросил положить нож. Она послушалась, аккуратно положила его на подоконник и присела рядом. После этого были вызваны администрация школы и правоохранители, — поделился преподаватель.

Представители школьно администрации уточнили, что в день нападения в спортзал ворвались испуганные ученики и рассказали учителю, что их одноклассница угрожает другому преподавателю ножом. После этого Лазаренко сразу отправился на помощь.

— Когда педагог поднялся на этаж, школьница уже успела ранить в коридоре одну из учениц. Александр Аркадьевич поддержал пострадавшую и сопроводил ее в медпункт, а затем догнал нападавшую и убедил сдать оружие, — говорится в материале.

Преподаватель также поблагодарил школьников, которые рассказали ему о произошедшем, за правильные и оперативные действия.

Инцидент произошел 3 февраля. 14-летняя девушка пришла в школу с кухонным ножом и ранила сверстницу. Она также хотела напасть на учителя, однако ей помешали. Позднее девочку задержали. Следователи возбудили два уголовных дела. Раненую школьницу доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. По данным следствия, нападавшая планировала разобраться с другими детьми, которых считала обидчиками