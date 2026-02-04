Российская туристка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 37-летняя Елена пришла на один из пляжей Пхукета вместе с коллегами, чтобы встретить там Новый год. В какой-то момент женщина начала тонуть. Нахлебавшись соленой воды, она все-таки смогла самостоятельно выбраться на берег. Однако через час туристка потеряла сознание. Приехавшим медикам пришлось откачивать ее.

Позже выяснилось, что в легких осталась морская вода. В сочетании с бактериями соль привела к отказу почек и заражению дыхательных путей. Почти месяц туристка находится в тяжелом состоянии с отеком мозга, ей делают чистку крови. Елена подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Благодаря лечению состояние россиянки улучшилось, врачи делают хорошие прогнозы.

Страховка туристки полностью покрыла траты на лечение в размере 300 тысяч бат (около 735 тысяч рублей). Рядом с ней остались коллеги, которые сдали обратные билеты, чтобы поддержать женщину.

До этого российского туриста парализовало во время отдыха в Таиланде. У него внезапно появилось онемение в руках, а уже спустя сутки он утратил способность ходить. Врачи диагностировали у россиянина синдром Гийена–Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются периферические и черепные нервы. Болезнь сопровождается мышечной слабостью и онемением, а в тяжелых случаях может приводить к параличу. Как отмечается, чаще всего синдром развивается после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций.