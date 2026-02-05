В Госдуме объяснили, кто должен нести ответственность за нападения в школах

Депутат Государственной думы, председатель партии СРЗП Сергей Миронов выразил возмущение нападением школьницы в Красноярске и призвал ужесточить контроль над охраной образовательных учреждений.

© Вечерняя Москва

По его словам, ответственность за безопасность школьников должна лежать исключительно на администрации школы и руководстве частных охранных предприятий (ЧОП).

— Ответственность за таки ЧП должны, безусловно, нести администрация школ и руководство ЧОП, если с ней заключен договор на оказание услуг в области безопасности. Но уж никак не бабушки-вахтерши, которых насажают на входе для вида! Делать из них крайних — последнее дело! — подчеркнул парламентарий.

Миронов раскритиковал местные власти за недостаточное финансирование системы безопасности и пообещал инициировать поправки в законодательство, устанавливающие строгие критерии отбора и подготовки охранников.

Депутат намерен предложить комплекс мер, включающих обязательную специализированную подготовку охранников, аттестации и обязательное прохождение психологического тестирования. Эти меры планируется разработать совместно с Министерством просвещения, МВД и Росгвардией.

Миронов также заявил о персональной ответственности чиновников регионального уровня, утверждая, что выделение бюджетных средств на охрану часто является формальностью, не обеспечивающей реальной защиты учеников, сообщает 360.ru.

Под конец 2025 года Россия столкнулась с двумя трагическими случаями насилия в образовательных учреждениях. В Санкт-Петербурге ученик напал на учительницу, а в Одинцове пострадал и погиб младший школьник. Эти инциденты вызвали общественный резонанс и вновь подняли острую проблему школьной безопасности. По словам координатора отделения ЛДПР в Москве Романа Крастелева, произошедшие случаи доказывают неэффективность существующих мер охраны.

В свою очередь, психолог Роман Демьянчук объяснил, почему подростки все чаще нападают на школы.