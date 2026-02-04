В России произошел всплеск заболевания сифилисом

В 2024 году врачи в России выявили на 63 процента больше новых случаев заражения сифилисом, чем в 2020 году. Рост заболеваемости особенно заметен среди мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом заражение россиян многими классическими ИППП снижается с 2015 года. Например, заражение трихомониазом снизилось на 69 процентов, гонококковой инфекцией — на 64 процента.

Врачи отмечают, что стремительный рост заболеваемости сифилисом начался с 2021 года, передает издание.

— Что касается сифилиса, то эта болезнь прекрасно и быстро лечится. Но из-за самолечения или обращения в неквалифицированные частные организации пациенты часто не долечиваются. Поэтому мы видим возврат вторичных форм. Это поддерживает эпидемический процесс, — сказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН и экс-главврач областного кожвендиспансера Николай Струин еще в 2024 году писал, что в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости сифилисом среди мигрантов. За полгода их количество возросло до 78, а за восемь месяцев — 151 случай.

