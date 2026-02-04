Посадившему самолет в поле пилоту предложили работу в Азии

Российский пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал в комментарии РИА Новости, что его пригласили работать в в азиатскую авиакомпанию.

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — добавил Белов.

Также он рассказал, что на предыдущем месте работы в «Уральских авиалиниях» были коллеги, которые дали «ему негативный отзыв».

28 января стало известно, что вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов предложил государству взять на себя расходы по многомиллионному иску к пилоту Сергею Белову, который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском. Он считает, что дело о взыскании почти 119 млн рублей не имеет никакого отношения к мастерству пилота, призвав провести внеочередную аттестацию Белова.

22 января стало известно, что экстренная посадка самолета на пшеничном поле под Новосибирском нанесла авиакомпании ущерб на 118,9 млн рублей. При столкновении с землей у воздушного судна пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита пилота уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.

Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений.