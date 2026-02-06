Житель Екатеринбурга выиграл 10 млн рублей благодаря билету с датой свадьбы

Житель Екатеринбурга получил 10 млн рублей в лотерее, выбрав билет с числами, совпавшими с датой его свадьбы.

Как рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи», победителем стал Александр, который приобрел билет незадолго до годовщины своей свадьбы. Примечательно, что на билете были указаны числа, совпадающие с днем свадьбы и возрастом супругов на тот момент.

Свадьба Александра состоялась 6 февраля 2019 года, когда обоим супругам исполнилось по 33 года. Он отметил, что именно эти числа оказались выигрышными и принесшими удачу.

По словам победителя, полученные средства он планирует направить на погашение ипотеки и покупку нового автомобиля.

