Лосей заметили на улицах Подмосковья

На улицах Подмосковья заметили лосей. Об этом в среду, 4 января, сообщает Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

Животных увидели жители разных районов Московской области, в том числе Балашихи. В микрорайоне «Изумрудный» лесной житель пришел прямо к двери многоэтажки, сообщается в публикации.

Ранее в столице рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) Белокаменная заметили крупного лося, который поедал траву. Животное увидели на участке между пешеходной дорожкой и проезжей частью на территории парка «Лосиный Остров».

До этого два лося выбрались на берег из Москвы-реки около торгового центра Vegas у Красногорска. На кадрах видно, как два животных стоят рядом, в недоумении оглядываясь по сторонам. По видео также можно понять, что лоси не проявляют агрессии.

Также стало известно, что пойманного в Москве молодого лося выпустили в естественную среду обитания на Лосиной биостанции. Сначала лося передали специалистам, которые провели его осмотр. Они выяснили, что животное еще совсем молодо — ему около полутора лет.