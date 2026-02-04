Предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского снова взбудоражили соцсети. Как сообщает «Царьград», архивный прогноз касается 2026 года, в который может закончиться спецоперация.

Жириновский не считал кризис на Украине случайным или региональным инцидентом — в рамках его политической концепции происходящее виделось как фундаментальный сдвиг в мировой системе и глобальных связях. Само противостояние обусловлено историческими закономерностями и должно стать завершающим этапом длительного процесса трансформации границ и сфер влияние.

В своих выступлениях основатель ЛДПР не раз затрагивал вопрос будущего Украины, утверждая, что ее судьба будет определяться в диалоге между Россией и США. При этом он предрекал, что ключевые переговоры Москва будет вести именно с Дональдом Трампом.

Жириновский был уверен, что Украина как минимум утратит свои юго-восточные регионы. В максимальном сценарии, по его мнению, страна утратит свою государственность, а оставшиеся территории могут быть разделены между соседними странами — Польшей, Румынией и Венгрией.

Анализируя слова политика, ряд экспертов пришли к выводу, что в речах политика содержится и указания на дату завершения СВО: она может наступить в 2026 году. О самом годе Жириновский говорил неоднократно, подчеркивая, что он станет переломным для завершения украинского кризиса. Однако в его видении финал конфликта был не просто военной победой над Украиной, а частью более масштабного исторического процесса.

Политик был убежден, что в этом году РФ сумеет сломить сопротивление коллективного Запада. Прежние военно-политические альянсы, построенные вокруг противостояния России, утратят свою силу и актуальность. В частности, НАТО и ЕС столкнутся с глубокими внутренними кризисами и экономическими трудностями.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся», — заявлял он.

В своих дневниках, фрагменты которых показывали по ТВ, Жириновский уверял, что Европа станет заложником конфликта. Ей не удастся остаться безнаказанной, поскольку регион ждут серьезные экономические и политические потери.

Белоусов поставил важную задачу по вооружению

Однако прогноз простирался и дальше. Основатель ЛДПР считал, что Россия начнет процесс воссоединения исторических земель, утраченных после распада СССР, поскольку границы 1991 года перестанут отвечать реалиям. Страна, по его мнению, должна будет занять позицию главного гаранта безопасности на всей Евразии.