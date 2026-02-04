В Челябинске женщина приняла роды на улице и спасла маму с ребенком

Жительница Челябинска приняла роды прямо на улице, тем самым она спасла маму с новорождённым ребёнком.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении местной жительницы знаком отличия "За смелость и отвагу". Документ опубликован на официальном портале правовой информации – сообщает kursdela.biz.

В декабре прошлого года она, прогуливаясь с собакой, стала свидетелем неожиданной ситуации. Она заметила беременную женщину, которой резко стало плохо. Выяснилось, что у беременной начались стремительные роды. Не растерявшись, неравнодушная женщина оказала необходимую помощь и приняла роды прямо на улице. Так, на свет одилась прекрасная девочка.

После произошедшего мать и новорождённая были доставлены в больницу для обследования. Медики не выявили никаких осложнений. В знак благодарности родители назвали девочку Хельгой – в честь спасительницы.

В постановлении губернатора подчёркиваются самоотверженность, мужество и отвага Ольги Усачёвой, проявленные при спасении жизни и здоровья людей.