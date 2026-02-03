Россиянку освободили из рабства в Мьянме

Гражданку России освободили из рабства в Мьянме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Посольство России в Таиланде/Telegram

В данный момент девушка находится в безопасности в Таиланде. Отмечается, что россиянка прилетела в Таиланд, откликнувшись на предложение о работе. Но вакансия оказалась фейком — злоумышленники вывезли девушку в соседнюю Мьянму, где отобрали документы и заставили работать в мошенническом call-центре.

В данный момент известно еще о нескольких гражданках России, попавших в похожую ситуацию. По информации источника, МИД РФ принимает меры по возвращению их в Россию — в прошлом году две девушки смогли спастись из подобного места.

