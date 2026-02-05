$76.9191.11

Коллега рассказал о скрытых врагах Светланы Жильцовой

На днях не стало легендарного диктора Светланы Жильцовой. Отметим, что она скончалась на 90 году жизни. Что стало причиной смерти известной ведущей, пока неизвестно.

Светлана Жильцова попала на экран на четвертом курсе института, выдержав огромный конкурс. Она вела такие программы как "КВН", "Будильник", "Веселые нотки" и "Спокойной ночи, малыши". В конце 70-х годов Светлана Жильцова вела еще одну суперпопулярную передачу "Песня года".

В последние годы она не появлялась на экране, однако народная любовь к ней не ослабевала. Скорбит из-за ухода легендарной советской телеведущей и ее коллега Владимир Березин. Он о ней вспоминает только добрым словом. Березин заявил, что в отношениях с коллегами Жильцова была образцом.

"На телевидении Светлана Алексеевна со всеми общалась удивительно ровно. Она была со всеми доброжелательна, но никогда не нарушала границы личного пространства. И никогда не позволяла панибратства", - отметил Березин.

Не секрет, что мир телевидения полон зависти и интриг. Однако Владимир Березин уверен, что врагов у Светланы Жильцовой не было. А если все же и были, то только скрытые, передает "МК".

"У таких людей, как Светлана Алексеевна, врагов не бывает. А если и был какой-то скрытый враг, то это только подтверждает ее недосягаемую высоту. На самом деле ей, по-моему, никто даже не завидовал. Светлана Алексеевна какое-то время работала в моем отделе. Я вспоминаю то время: ей все восхищались. Ее таланту, ее умению правильно держаться в любой ситуации", - высказался ведущий.